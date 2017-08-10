حبس 4 متهمين بينهم سيدة في قتل مجند بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

أمرت النيابة العامة بسمالوط، تحت إشراف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، بحبس 4 متهمين بينهما سيدة في قتل مجند، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطبقًا للتحريات، دبرت سيدة في العقد الثاني من العمر، وعقدت النية للتخلص من شقيق زوجها، مجند، والذي اعتاد مراقبة تصرفاتها، والتضييق عليها حرصًا على شرف أخيه، واتفقت مع 3 أشخاص هاتفيًا بينهما 2 أقاربها على قتله، وأعطت لهم كافة المعلومات لتسهيل مهمتهم فقاموا بانتظاره أثناء تواجده بقرية إطسا بسمالوط، لاستقلال القطار متجهًا إلى خدمته العسكرية، وأجهزوا عليه خنقًا وضربوه على رأسه بقطعة خشبية وكبلوه من قدميه وألقوا بجثته في ترعة الإبراهيمية.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي مدير مباحث المديرية بالعثور على جثة ملقاة بترعة الإبراهيمية لشخص يدعى "سيد. ع" 25 عامًا، مجند بقطاع الأمن المركزي، ومقيم بعزبة الذهني بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ومكبل القدمين وبه آثار ضرب على الرأس.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة العميد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، الذي توصل إلى أن سبب القتل وجود خلافات مع زوجة شقيقه وتدعى "خ. م"، وأنها استعانت بكهربائي يدعي "ه. ع" و2 من أقاربها هما "ع. م" سائق، و"و. ح" نجار، وأنها كانت على صلة بالمتهمين وتحادثهم هاتفيًا وأنها اتفقت معهم على قتله أثناء قضائه إجازة 5 أيام من تجنيده.

وفي يوم الحادث وأثناء عوده المجني عليه لتجنيده وتواجده بقرية اطسا لاستقلال القطار فوجيء بأحد المتهمين أقارب زوجه شقيقه يسلم عليه واستدرجه لمنطقة زراعية، وحضر إليهما على الفور شريكيه في الجريمة، وقاما بخنقه وضربه على رأسه بقطعة خشبية، ثم كبلوه من قدميه وتخلصوا من جثته بإلقاءها بترعه الإبراهيمية.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين مرتكبي الحادث وزوجة شقيقه وبحيازتها 15 خط محمول لشبكات اتصالات متنوعة لتتمكن من محادثة الرجال مستغلة غياب زوجها للعمل في الأردن.

وتبين أن شقيق زوجها اعتاد مراقبة تصرفاتها ويضيق عليها الخناق بمنعها من محادثه الغرباء.