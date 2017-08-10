الصحة: حملة شاملة للقضاء على البلهارسيا نهائياً بحلول 2020

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البدء في تنفيذ حملة للتأكيد على القضاء نهائياً على البلهارسيا بحلول عام 2020، وذلك بعد أن حققت الوزارة نجاحًا في خفض معدل انتشار البلهارسيا إلى حوالي 0.2% بنهاية عام 2016.

وأوضحت الدكتورة آيات عاطف، رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، أنه تم البدء في التجهيز للحملة خلال العام الحالي بتوفير 14.5 مليون قرص من عقار البرازيكوانتيل وتوفير المبيد الخاص بمكافحة القواقع المصابة بالسركارية الناقلة للمرض، وتدريب الكوادر الفنية بالمحافظات التي ستقوم بعملية التجريع أو ستقوم بعمل المكافحة للقواقع وذلك باستهداف حوالي 6 مليون من تلاميذ المدارس والمواطنين بتكلفة إجمالية 40 مليون جنية شاملة توفير الدواء والمبيد وتغطية تكلفة فرق التوزيع ومعالجة المجاري المائية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت "عاطف" في بيان اليوم الخميس، أن الخطة التي تم وضعها تعتمد على 4 محاور رئيسية وهي العلاج الجموعي، ومكافحة القواقع، والتوعية الصحية وتغيير السلوكيات، والإصحاح البيئي.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين؛ الأولى بدأت يوم 30 يوليو الماضي تستهدف مليون و35 ألف مواطنًا في 15 محافظة: الأسكندرية و الغربية والإسماعيلية والمنوفية ودمياط والجيزة والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والأقصر وأسوان وشمال سيناء، حيث تم توزيع العلاج على 573 ألف و269 مواطنًا خلال الأسبوع الأول.

وأضافت أنه يتم عمل علاج جموعي للبؤر ذات نسب الانتشار العالية في 359 قرية بـ 15 محافظة، كما يتم معالجة 8140 كم من المجاري المائية بتلك المحافظات للقضاء على القواقع العائل الوسيط للبلهارسيا.