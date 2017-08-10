وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يفتتحان المكتبة المتنقلة بحديقة الأزهر

كتبت- نسمة فرج:

افتتح منذ قليل، حلمي النمنم وزير الثقافة، المكتبة المتنقلة بحديقة الأزهر، بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والمهندس شريف عريان المدير التنفيذي، لمؤسسة أغاخان

وتقوم دار الكتب بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية لرواد الحديقة وتوزيع كتب مجانية على رواد الحديقة من الأطفال والكبار، وتتضمن الأنشطة ورش للتلوين وتعليم الرسم والصلصال وورش لتعليم الخط العربى والأراجوز، هذا بالإضافة إلى إمكانية استعارة الكتب طوال فترة الزيارة داخل الحديقة والتجول بها كيفما شاء الزائر وإعادته فى نهاية اليوم.

وتتناول الكتب بالمكتبة مختلف الموضوعات مع التركيز على الكتب التاريخية والأثرية التى تتناول الطبيعة، حتى يكون هناك اتساق بين البيئة فى حديقة الأزهر وما حولها وما يقرأه رواد الحديقة.

يأتى هذا النشاط فى إطار خطة عمل وزارة الثقافة، لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية الذى نص عليه الدستور المصرى، وتحقيق أهداف المحور الثقافى باستراتيجية مصر 2030 والتى نصت على تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان، وحضر اللقاء من دار الكتب والوثائق كل من محمد السيد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب و الدكتورة أمانى حسن.

جدير بالذكر أن دار الكتب تمتلك 6 مكتبات متنقلة كانت تنتقل فى مواقع مختلفة بالقاهرة الكبرى وفقًا لجدول منتظم، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، وتوقفت تلك المكتبات بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى اتخذ الدكتور أحمد الشوكى رئيس دار الكتب والوثائق، قرارًا بإعادتها للعمل مرة أخرى وبدأ ذلك بافتتاح المكتبة المتنقلة فى حديقة الحيوان بالجيزة فى يوليو الماضى بحضور وزير الثقافة والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

كانت دار الكتب قد بدأت مشروع المكتبات المتنقلة وهى عبارة عن سيارات كبيرة الحجم مجهزة كمكتبة تحتوى على ما يقرب من 10.000 كتاب فى عام 1984 عندما كانت هيئة الكتاب وهيئة دار الكتب ( هيئة واحدة ) بشراء مكتبتين، وفى عام 1990 بدأت المكتبة الثالثة المهداة من المجلس الثقافى البريطانى فى معرض الطفل بأرض المعارض بالجزيرة وأثنت عليها كثيرًا، وقد خصصت هذه المكتبة لكتب الأطفال فقط.

وبعدها التحقت ثلاث مكتبات متنقلة جديدة بدار الكتب بعد جهود حثيثة من وزارة التعاون الدولي، حتى تستطيع خدمة باقي الأحياء التى لاتوجد بها مكتبة ثابتة.​