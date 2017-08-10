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حبس 4 موظفين بـ"تموين الفيوم" لاستيلائهم على 1460 بطاقة ذكية

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مصراوي Masrawy

حبس 4 موظفين بـ"تموين الفيوم" لاستيلائهم على 1460 بطاقة ذكية

01:28 م الخميس 10 أغسطس 2017

الفيوم – حسين فتحى:

قررت النيابة الكلية بالفيوم، اليوم الخميس، حبس 4 من الموظفين بمديرية وصاحب مخبز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على مئات البطاقات الذكية وبيعها لأصحاب المخابز في الفيوم وبني سويف.

كانت مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم، برئاسة العقيد محمد إلهامي، ضبطت 4 من كبار الموظفين في مديرية التموين، لتلاعبهم فى بطاقات التموين الذكية الخاصة بالسلع المدعمة، بالإضافة إلى صاحب مخبز.

وضبطت قوات الأمن "ص.أ.ح"، 59 عامًا مدير إدارة بمديرية التموين، و"أ.ب.ج"، 47 عامًا، موظف بإدارة التفتيش الفني بالمديرية، و"و.ر.ر"، 38 سنة موظف بإدارة التفتيش الفني بمديرية التموين بالمحافظة، لاستيلائهم على 1640 بطاقة تموين ذكية، بالإضافة إلى "أ.م.ع" 38 عامًا، موظف بمكتب "تموين إطسا"، وبحوزته 47 بطاقة تموين أخرى.

واعترف المتهم الأخير ببيع حوالى "1185" بطاقة تموين ذكية لأصحاب المخابز بمركز أهناسيا بمحافظة بنى سويف، بمبلغ 159 ألف و320 جنيهًا, كما تم ضبط 303 بطاقات، بالإضافة إلى 288 رقم سري.

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