تركيا تؤكد زيارة نواب ألمانيا لقاعدة قونيا العسكرية

اسطنبول (د ب أ)

أكدت تركيا رسميا السماح بزيارة نواب من البرلمان الألماني "بوندستاج" لقاعدة قونيا العسكرية التركية التابعة لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وجاء في بيان وزارة الخارجية في أنقرة اليوم الخميس أنه سيتم إعلان التفاصيل بشأن برنامج الزيارة.

ومن المقرر أن تتم الزيارة يوم 8 سبتمبر المقبل تحت قيادة روز جوتنمولر نائب الأمين العام لحلف الناتو .

وبحسب بيانات الناتو ، جاءت التصريح بالزيارة بوساطة الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج.

ومن المقرر أن يشارك في الزيارة سبعة نواب ألمان من جميع الكتل البرلمانية.

وكانت تركيا عرقلت في منتصف شهر يوليو الماضي زيارة برلمانيين ألمان لجنود الجيش الألماني في قونيا، وبررت ذلك حينها بتوتر العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية التركية أنها تعمل من أجل توفير إمكانية إنجاز جميع مهام حلف الناتو بنجاح، لافتة إلى أنه يتم النظر إلى زيارة نواب البرلمان الألماني أيضا في ضوء هذه الخلفية.

يشار إلى أن الناتو يدعم جهود مكافحة تنظيم داعش انطلاقا من قاعدة قونيا بطائرات نظام الإنذار المبكر والمراقبة الألماني المحمول جوا "أواكس".