قبل ضربة البداية.. صلاح وموراتا يخطفان الأنظار في الموسم الجديد

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تنطلق مباريات الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 2017- 2018 غدًا الجمعة، وذلك عندما يستضيف آرسنال نظيره ليستر سيتي، على ملعب الإمارات.

وسيكون عشاق البريميرليج على موعد جديد مع الإثارة المنتظرة في اليوبيل الفضي للبطولة الأقوى على مستوى العالم، حيث دعمت الفرق صفوفها بشكل جيد للمنافسة بقوة على اللقب هذا الموسم وخلافة تشيلسي حامل اللقب.

واستعرض موقع «سكاي سورتس» أبرز اللاعبين الذين ستسلط عليهم الأضواء في الموسم الجديد في السطور التالية كالأتي:

1- بيرناردو سليفا

انضم اللاعب البرتغالي إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من موناكو الفرنسي مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، وذلك لمنافسة ديفيد سيلفا على مركز صانع اللعب في الفريق.

وتخرج اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من أكاديمية بنفيكا البرتغالي ولعب دورًا حاسمًا الموسم الماضي في تتويج موناكو بلقب الدوري الفرنسي إلى جانب وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من خلال تسجيله 8 أهداف وصناعته لـ9 آخرين.

وأوضح جوارديولا، أن بيرناردو سيلفا يجيد اللعب بالقرب من منطقة الجزاء ويمتلك الجودة في تسجيل الأهداف والقتال على كل كرة، مؤكدًا على أنه من الصفات الهامة للغاية للسيتي هذا الموسم.

2- دافي كلاسين

انضم كلاسين لصفوف إيفرتون قادمًا من أياكس الهولندي مقابل 23,6 مليون إسترليني، وقدم اللاعب أفضل مواسمه التهديفية على الإطلاق الموسم الماضي مع الفريق الهولندي.

فقائد أياكس في أخر موسمين قاد الفريق للعودة إلى نهائي البطولات الأوروبية من جديد للمرة الأولى منذ (21 عامًا) بخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعدما سجل 20 هدفًا الموسم الماضي.

3- سياد كولاسيناك

انضم كولاسيناك لصفوف آرسنال قادمًا من شالكة في صفقة مجانية، وسجل اللاعب البوسني هدف التعادل للمدفعجية في لقاء الدرع الخيرية أمام تشيلسي والذي فاز آرسنال بلقبه منذ أيام بركلات الترجيح، ودخل كولاسيناك مباراة الدرع الخيرية بديلأ للمدافع الألماني المصاب بير ميرتساكر.

ووصف فينجر الظهور الأول للاعب البوسني مع آرسنال بالاستثنائي، حيث أظهر ثقة كبيرة في النفس، ويتمتع بقوة بدنية وذهنبية لخوض تحدي الدوري الإنجليزي، إلى جانب تمتعه بالتنوع الخططي من قدرته على اللعب كقلب دفاع أو في مركز الظهير.

4- ألفارو موراتا

بعدما أخرج أنطونيو كونتي هداف تشيلسي في آخر 3 سنوات دييجو كوستا من حساباته للموسم الجديد، تعاقد البلوز مع ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك لقيادة الفريق في حملته للدفاع عن لقب الدوري هذا الموسم.

وظهر موراتا بمستوى باهت بعض الشيء عند مشاركته في أخر ربع ساعة من مباراة الدرع الخيرية، كما أهدر ركلة ترجيحية، ومع ذلك يؤمن كونتي أن موراتا الذي قاد يوفنتوس وريال مدريد لتحقيق النجاحات في السنوات الأخيرة، سيظهر مستوى جيد أيضًا مع البلوز ولكنه بحاجة للوقت للتأقلم مع طريقة اللعب الفريق.

5- ستيف مني

انضم اللاعب البنيني من صفف مونبليه الفرنسي إلى هدرسفيلد بفضل تمتعه بقوة بدنية كبيرة تتناسب مع قوة الدوري الإنجليزي ، فالمهاجم البالغ من العمر 22 عامًا من المنتظر أن يقود خط هجوم الفريق الصاعد حديثًا للبريميرليج من أجل مساعدته على البقاء.

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وسجل اللاعب البنيني الموسم الماضي 14 هدفًا في الدوري الفرنسي، كما سجل 4 أهداف في المباريات التحضيرية لهدرسفيلد هذا الموسم، ويأمل في أن يواصل نفس العروض القوية عند إنطلاق الدوري غدًا.

6- ياكوب مرفي

انضم مرفي من صفوف نوريتش سيتي إلى نيوكاسل مقابل 12 مليون إسترليني، وذلك بعددما قدم مستويات مميزة مع منتخب إنجلترا تحت 21 سنة في بطولة أوروبا التي أُقيمت في بولندا هذا الصيف، ويأمل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في مساعد نيوكاسل على البقاء في الدوري وذلك بعد تسجيله 9 أهداف في دوري الدرجة الأولى "التشامبيون شيب" الموسم الماضي.

7- دافي بروبر

انضم بروبر لصفوف برايتون قادمًا من أيندهوفين مقابل 10 مليون إسترليني، والذي سيتسهل مشواره بمواجهة مانشستر سيتي، ولعب بروبر دورًا محوريًا في تتويج أيندهوفين بلقب الدوري في موسم 2015- 2016، ونجح اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في تخطي جاجز الـ10 أهداف في أخر موسمين بفضل مهام "بوكس تو بوكس" التي يؤديها على أفضل نحو في وسط الملعب.

8- يايرو ريديفالد

انضم ريديفالد لصفوف كريستال بالاس قادمًا من أياكس مقابل 8 ملايين إسترليني، وذلك بعدما كان ثاني أصغر لاغب في صفوف أياكس في نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويعلم مدرب كريستال بالاس فرانك دي بوير قدرات اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا جيدًا، حيث سبق وأن لعب المدافع 65 مباراة تحت قيادته في أياكس من قبل وذلك بعدما بدأ مسيرته الاحترافية في عام 2013.

9- محمد صلاح

انضم صلاح من صفوف روما إلى ليفربول مقابل 34,3 مليون جنيه إسترليني، وبعدما لعب صلاح في صفوف تشيلسي عامي 2014 و2015، يأمل صلاح في ترك إنطباع جيد في الدوري الإنجليزي هذه المرة من خلال قميص ليفربول.

ونجح صلاح في تسجيل 35 هدفًا في 81 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي مع كل من روما وفيورنتينا، ويؤمن يورجين كلوب بقدرات صلاح على النجاح في الدوري بفضل سرعته الكبيرة ومهاراته الهجومية العالية، ونجح الفرعون المصري، بالفعل في بداية مسيرته مع الريدز بقوة من خلال تسجيل 4 أهداف في المباريات التحضيرية للموسم الجديد.

10- خافير هيرنانديز

انضم المهاجم المكسيكي لصفوف وست هام، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني مقابل 16 مليون جنيه إسترليني، ويعلم هيرنانديز أجواء الدوري الإنجليزي جيدًا حيث سبق وأن لعب في صفوف مانشستر يونايتد من قبل.

ولم يسجل أي لاعب من وست هام أكثر من 10 أهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي منذ عام 2007، بينما تخطى المهاجم المكسيكي حاجز الـ10 أهداف في 6 مواسم من أخر 8 خاضها، ليصفه مدرب الفريق سلافين بيليتش بالصفقة الهامة للغاية، وأوضح بيليتش أن هيرنانديز يمتلك الطاقة والتسلل من خلف خطوط الدفاع، كما يمنح الفريق السرعة والجودة والأهداف.