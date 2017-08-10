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ديل بوسكي: نيمار متقلب المزاج.. وبرشلونة أفضل بدونه

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ديل بوسكي: نيمار متقلب المزاج.. وبرشلونة أفضل بدونه ديل بوسكي: نيمار متقلب المزاج.. وبرشلونة أفضل بدونه

التحرير

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علّق فيسنتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، على صفقة رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ديل بوسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية، اليوم الخميس: «برشلونة تخلى عن لاعب متقلب المزاج ولا يمتلك مستوى ثابتا، ولذلك أرى أنّ الفريق الكتالوني سيكون أفضل دون نيمار».

ورحل نيمار عن برشلونة بعد فسخ تعاقده بمبلغ 222 مليون يورو ليرتدي القميص رقم 10 في باريس سان جيرمان الفرنسي، بعدما شكل ثلاثي قوي مع ليونيل ميسي ولويس سواريز في 3 مواسم.

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كما تحدث ديل بوسكي، عن ريال مدريد بقوله «الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، له تأثير كبير على البلانكوس، ويمكن الآن مقارنة فريقه بالفترة الذهبية لبرشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا، وخاصة أنّ كليهما نجح في تطوير خط وسط فريقه بصورة واضحة».

وحقق ريال مدريد مؤخرًا لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، لتصبح المرة الرابعة في تاريخه.

واختتم المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا: «أتمنى لريال مدريد تحقيق الكثير من البطولات تحت قيادة زيدان، ففي رأيي الملكي هو أفضل فريق في أوروبا».

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التحرير

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