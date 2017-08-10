«كلوب» عن رحيل «كوتينيو»: لسنا بحاجة لبيع لاعبين

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تتزايد الشكوك حول مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، مع فريقه ليفربول، وإمكانية الرحيل لصفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، ردًا على سؤاله اليوم الخميس، بشأن لاعبه كوتينيو، الذي تشير تقارير إلى أن برشلونة يسعى لضمه، إن النادي الإنجليزي لا يحتاج لبيع أي من اللاعبين، وأن الأولوية لتعزيز خطوط الفريق.

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وحين سئل عن إمكانية تفكير ليفربول في بيع كوتينيو، حال أبدى برشلونة استعداده لدفع 150 مليون يورو مقابل اللاعب، أكد كلوب أن المسألة لا تتعلق بالمال.

وأتم كلوب: «مجرد إقدام فريق، على تقديم عرض لنا لن يدفعنا للتفكير لبيع اللاعبين، الأمر لا يتعلق بالمبلغ الذي قد يكونون مستعدين لدفعه، لسنا بحاجة لبيع لاعبين، الأولوية هي الحفاظ على الشباب الموجودين هنا وتحسين الفريق».