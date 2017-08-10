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نواز شريف ينتقد قرار المحكمة بعدم أهليته للمنصب

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مصراوي Masrawy

نواز شريف ينتقد قرار المحكمة بعدم أهليته للمنصب

01:29 م الخميس 10 أغسطس 2017

نواز شريف ينتقد قرار المحكمة بعدم أهليته للمنصب

نواز شريف

إسلام آباد (أ ش أ)

انتقد نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني "المقال"، قرار المحكمة العليا بعدم أهليته لتولي منصبه .. معتبرا أن الشعب الباكستاني قد رفض قرار المحكمة، واصفاً إقالته للمرة الثالثة بأنها إهانة لأصوات الناخبين.

وجدد شريف - في خطاب ألقاه أمام حشد من أنصار، حسبما أوردت قناة (العربية) اليوم الخميس - دفاعه عن نزاهته، مؤكدا على أن المحكمة لم تدنه في أي تهم فساد.

وأشار شريف إلى عدم إكمال أي من رؤساء وزراء باكستان فترة حكمهم منذ 70 عاماً، متهماً بعض العناصر دون ذكرها بالتآمر على النظام الديمقراطي في بلاده.

وقال شريف إن تجمع أنصاره هو بمثابة استفتاء وحكم شعبي في صالحه، داعيا أنصاره على الوقوف إلى جانبه لضمان احترام خيار الناخبين مستقبلاً - على حد وصفه.

يشار إلى أن رئيس وزراء باكستان المقال يقود مسيرة من العاصمة إسلام آباد إلى مدنية لاهور معقله شرقي باكستان ينظمها حزب الرابطة الإسلامية الحاكم.

وتضمنت المسيرة لقاء شريف بأنصاره وإلقاء خطب على طول الطريق بين إسلام آباد ولاهور، وهي مسيرة قد تمتد لأيام وفق تقارير أمنية.

واستغرق وصول المسيرة التي يقودها شريف إلى مدينة راولبندي الملاصقة للعاصمة أكثر من 12 ساعة وسط الآلاف من أنصاره، حيث بات ليلته فيها قبل إكمال مسيرته إلى لاهور كما هو مقرر.

هذا المحتوى من

Asha

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