الداخلية السعودية تعتمد خطة تشارك بها 32 جهة لخدمة الحجاج

الرياض (د ب أ)

اعتمد وزير الداخلية السعودي رئيس مجلس الدفاع المدني، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف الخطة العامة للطوارئ بالحج هذا العام والتي تشارك فيها 32 جهة لخدمة الحجاج .

وقال مدير عام الدفاع المدني السعودي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، في تصريح له اليوم الخميس إن "هذه الموافقة تأتي امتداداً لجهود حكومة المملكة في توفير كل ما من شأنه تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم لمناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف وإقامة الشعائر بكل يسر وسهولة ".

ولفت الفريق العمرو إلى أن "الخطة تقوم على خمس نقاط أساسية، تستند على تحليل البيانات والمدخلات وتوصيفها والطرق المثلى والأنسب للتعامل مع كل حالة على حده".

وأشار الى أن "الخطة تبدأ بتقدير الموقف من خلال نطاق الخطة والافتراضات والهدف منها ثم المهمة يليها التنفيذ والتي تتضمن بدورها (آلية تطبيق الخطة، المهام والمسئوليات، تعليمات التنسيق، وتقييم الأداء) ويأتي في المرتبة الرابعة (مراحل الإسناد بنوعية الفني والإداري) وآلية توفير الإعاشة والوقود وأماكن الإيواء اللازمة، وخامساً تحديد تسلسل القيادة ووسائل الاتصال".

وكشف الفريق العمرو عن أن 32 جهة حكومية تشارك في تنفيذ الخطة وأي جهة أخرى يتطلب الموقف مشاركتها، مشيراً إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن الاستعانة بفرق المتطوعين في الدفاع المدني لإنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء مناسك الشعائر المقدسة، وإرشادهم في مناطق الحج بالعاصمة المقدسة ، والمدينة المنورة ونزولاً عند رغبة بعض الشباب الذين يرغبون في العمل التطوعي من منطلق حبهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وَعَّد مدير عام الدفاع المدني السعودي ، التكامل بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المنوط بها تنفيذ الخطة العامة للطوارئ، حجر الزاوية والعماد الذي ترتكز عليه آليات تحقيق الأهداف المرجوة بموسم حج هذا العام .

ولفت إلى "تسخير كافة الامكانات المادية والبشرية لتأمين موسم الحج والتنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة ما قد يحدث من الافتراضات الواردة في الخطة وتوفير السلامة لضيوف بيت الله الحرام من كافة أخطار الحوادث والكوارث وإتباع كافة إجراءات الإغاثة الفورية وأعمال الإخلاء والإيواء وتوفير الإعاشة للمتضررين واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين وإتباع أفضل السبل وانجحها لاستكمال الحج بعيداً عن جميع المخاطر وما يهدد سلامتهم".