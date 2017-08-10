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رهينة سويدي احتجزه متشددون 6 سنوات: لا أعرف سبب إطلاق سراحي

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مصراوي Masrawy

رهينة سويدي احتجزه متشددون 6 سنوات: لا أعرف سبب إطلاق سراحي

01:24 م الخميس 10 أغسطس 2017

رهينة سويدي احتجزه متشددون 6 سنوات: لا أعرف سبب إطلاق سراحي

جوهان جوستافسون

ستوكهولم (د ب أ)
قال مواطن سويدي احتجزه متشددون إسلاميون في مالي لما يقرب من ست سنوات، اليوم الخميس، إنه "لا يعرف" لماذا تم إطلاق سراحه، موضحا أنه رفض دفع أي فدية محتملة.

وقال جوهان جوستافسون في مؤتمر صحفي عقد بشأن سبب إطلاق سراحه في يونيو الماضي: "يمكنني فقط التكهن (بسبب إطلاق سراحي) مثل أي شخص آخر".

وأوضح في أول ظهور علني له منذ إطلاق سراحه: "آمل أن يكون ذلك قد حدث لأنهم قد سئموا حقا مني، وآمل أن تظل السويد على سياستها (بعدم دفع أي فدية) وألا تغير ذلك. فأنا لا أؤمن بالفدية".

وكان قد تم اختطاف جوستافسون في نوفمبر من عام 2011، أثناء قيامه بجولة في تمبكتو، مع مواطن جنوب أفريقي يدعى ستيفن مكجوان، والذي أُطلق سراحه في يوليو الماضي. كما قامت القوات الفرنسية الخاصة في عام 2015 بإطلاق سراح مواطن هولندي يدعى، سجاك ريكه، كان محتجزا كرهينة أيضا.

فيما قُتل رجل ألماني أبدى مقاومة لعملية الخطف.

وقال جوستافسون إن الافراج عنه في أواخر يونيو "كان غير متوقع".

وذكرت الحكومتان السويدية والجنوب أفريقية أنه كل منهما لم تدفع أي فدية.

ويعتقد أن الخاطفين أعضاء في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وقال جوستافسون إنه لا يعرف ما إذا كان هناك دول أو منظمات أخرى شاركت في إطلاق سراحهم.

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