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الصحة: أزمة النواقص "مفتعلة".. وعددها لا يتجاوز 15 صنفًا فقط

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مصراوي Masrawy

الصحة: أزمة النواقص "مفتعلة".. وعددها لا يتجاوز 15 صنفًا فقط

01:32 م الخميس 10 أغسطس 2017

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إن سوق الدواء يشهد مستقر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن الحديث عن أزمة النواقص أمر مفتعل، حسب تعبيرها.

وأشارت زيادة في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إلى أن آخر إحصاء للأدوية في السوق شهد نقص 15 صنفًا، مضيفة أن: "هناك تحسن في النواقص التي تراجعها الوزارة، بعد فترة كان هناك إحساس بعدم وجود الأدوية والمواطن يشعر بتحسن حالياً".

وأوضحت أن البعض عندما لا يجد صنفًا في صيدلية يعتقد أنه ناقص بالسوق، لكنه متوفر بالفعل في صيدليات أخرى، مطالبة المواطنين بإيصال شكواهم عبر الخط الساخن لتوفير النواقص "25354150 - 02".

كان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أكد في وقت سابق لمصراوي، أن الرئيس عبدالفتاح ، يستعلم عن نواقص الأدوية كل 15 يومًا لضمان توفير الأدوية للمواطنين في السوق المحلي.

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مصراوي Masrawy

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