كيف تختار غسول الفم المناسب؟

كتبت- هاجر حاتم:

استخدام غسول الفم المناسب يتحدد وفقًا لاحتياجاتك، وطبيعة أسنانك ودرجة الحساسية لديك، ولكن هناك عادات خاطئة يتبعها البعض باستخدام أي نوع غسول دون النظر الى أعراضه الجانبية وضررها على الأسنان واللثة.

أوضحت الدكتورة أسماء فيصل استشاري الفم والأسنان لـ "مصراوي" أنه هناك أنواع مختلفة من غسول الفم، بعضه غني بالفلوريد والذي يكافح التسوس، ويعمل على تقوية مينا الأسنان، الامهم هو اختياره وفقاً لحالة أسنان كل شخص، كما أنه هناك نوع آخر خاص بالأطفال بسبب عدم قدرتهم الكافية على تنظيف أسنانهم بالفرشاة جيدًا، ويكون خالي من المواد الكيميائية حتى لا تسبب مشاكل في حالة بلعه.

وأضافت" أسماء" :"يوجد نوع مطهر يحتوي على نسبة عالية من الكحول، يساعد على التخلص من البكتيريا العالقة بالفم، كما يخلصك من الروائح الكريهة، كما أن هناك غسول خاص بالأسنان الحساسة، وهو يحتوي على سيترات البوتاسيوم وفوسفات الكالسيوم ونترات البوتاسيوم والفلورايد لتقليل الالتهابات، يساعد على الحد من التهابات حساسية الاسنان" .

وعن كيفية تحديد كل نوع نصحت "أسماء" باختيار الغسول وفقاً لما يحدده طبيب الأسنان، أو يمكن شرح حالة الأسنان للصيدلي ليحضر الغسول المناسب وفقًا لحالتك