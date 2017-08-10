الدالاي لاما يدعو الى الحوار بين الهند والصين حول خلاف حدودي

الدالاي لاما يلقي تعاليمه في دير في وادي نوبرا بال

نيودلهي (أ ف ب)

أعلن الزعيم الروحي للتيبت الدالاي لاما الأربعاء ان على الصين والهند ان تعملا على حل المواجهة الحدودية بينهما من خلال الحوار، بعد ان أظهر الخلاف المتسارع غياب أي اشارة لتخفيف التوتر.

وقال الحائز بجائزة نوبل في العاصمة الهندية ان "هذا (الحوار) هو السبيل الوحيد".

ونقلت عنه وكالة انباء برس تراست الهندية ان "تراجع طرف وهزيمته هو تفكير قديم. في الأزمنة الحديثة كل بلد يعتمد على الآخر".

واضاف "تدمير جارك هو تدمير لذاتك، على الهند والصين ان تعيشا جنبا الى جنب".

وتتمركز القوات الهندية بمواجهة القوات الصينية في هضبة نائية ولكن هامة استراتيجيا في الهيملايا، حيث تلتقي اراضي الهند والصين وبوتان.

وتعطي الهضبة الصين مدخلا الى ما يسمى "عنق الدجاجة"، وهو قطعة ضيقة من الأرض تصل ولايات الهند الشمالية الشرقية مع بقية البلاد.

ويستعر الخلاف الحدودي منذ أكثر من شهر بعد رفض نيودلهي وبكين التراجع في هذه الهضبة البعيدة ولكن الرئيسية.

ويعيش الراهب البوذي البالغ 82 عاما في المنفى في الهند منذ هروبه اثر انتفاضة فاشلة في التيبت قبل 60 عاما.

ويعتبر وجوده في الهند منذ وقت طويل مصدر توتر في العلاقة الشائكة اساسا بين نيودلهي وبكين.