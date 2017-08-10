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إسرائيل ستسرع بناء جدار تحت الأرض حول غزة

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مصراوي Masrawy

إسرائيل ستسرع بناء جدار تحت الأرض حول غزة

01:14 م الخميس 10 أغسطس 2017

إسرائيل ستسرع بناء جدار تحت الأرض حول غزة

رافعات وآليات اخرى تعمل في 08 ايلول/سبتمبر 2016 عل

القدس المحتلة (أ ف ب)
ذكر جنرال إسرائيلي ووسائل الإعلام الخميس أن إسرائيل ستسرع بناء جدار تحت الأرض على طول حدودها مع قطاع غزة في مشروع يفترض أن ينجز خلال عامين لمنع تسلل مجموعات مسلحة عبر انفاق إلى أراضيها.

وتعتبر إسرائيل الانفاق التي تربط بين قطاع غزة والأراضي الإسرائيلية لتسلل مجموعات مسلحة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو منظمات فلسطينية اخرى، تهديدا أساسيا لأمنها.

واكتشفت إسرائيل وهدمت حوالى ثلاثين نفقا في صيف 2014 خلال الحرب الأخيرة التي شنتها ضد حماس في قطاع غزة الذي تسيطر عليه الحركة الإسلامية منذ 2007 ويخضع لحصار إسرائيلي.

وقال الجنرال ايال زامير قائد المنطقة العسكرية الجنوبية خلال مؤتمر عبر الهاتف الأربعاء "في الأشهر المقبلة سنسرع بناء هذا الحاجز ونأمل إنجازه خلال سنتين".

من جهته، صرح وزير الإنشاء يوآف غالانت العضو في الأمنية والقائد السابق للمنطقة العسكرية الجنوبية "آمل ألا تهاجم حماس (ورشة بناء الجدار) إذ أنها تعتبر هذه الانفاق أداة استراتيجية ضد إسرائيل".

وأكد أن هذا الجدار سيحفر في الأراضي الإسرائيلية بموازاة السياج الأمني الذي يغلق بالكامل قطاع غزة في الشمال والشرق. وقال إن "وقوع المشروع على أرضنا السيادية يسقط أي تبرير لهجمات ضد الذين يعملون فيه".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجدار المبني خصوصا من صفائح اسمنتية وأجهزة لاقطة سيمتد على طول الحدود البالغ 64 كيلومترا.

ويعمل ألف شخص حاليا في ورشة المشروع الذي تبلغ كلفته ثلاثة مليارات شيكل (710 ملايين يورو).

واوضحت إذاعة الجيش أن السياج الأمني الموجود حاليا سيرفع إلى ستة امتار.

هذا المحتوى من

AFP

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