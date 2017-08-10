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موظفو الحكومة العراقية يجبرون على البقاء في منازلهم لارتفاع حرارة الجو

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مصراوي Masrawy

موظفو العراقية يجبرون على البقاء في منازلهم لارتفاع حرارة الجو

01:12 م الخميس 10 أغسطس 2017

موظفو الحكومة العراقية يجبرون على البقاء في منازلهم لارتفاع حرارة الجو

تتعرض بغداد والبصرة والموصل لهذه الموجة الشديدة من

لندن (بي بي سي)
أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، جميع موظفي الحكومة بالبقاء في منازلهم وعدم الذهاب إلى أعمالهم لارتفاع درجات الحرارة بصورة غير عادية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجة حرارة الجو في العاصمة العراقية بغداد إلى 50 درجة مئوية ظهر الخميس.

ويتوقع أيضا أن تصل موجة ارتفاع الحرارة إلى أماكن أخرى منها مدينتا البصرة والموصل.

وقد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة الشديد في الصيف إلى قطع الطاقة الكهربائية مما يحرم المنازل وأماكن العمل من الكهرباء، ويعطل أجهزة تكييف الهواء بعض الوقت في اليوم.

ويخلق ارتفاع درجة الحرارة أيضا صعوبات خاصة للنازحين من العراقيين الذين يعيشون في مساكن مؤقتة غير مجهزة بأجهزة لتبريد الجو.

وتعرضت أماكن مختلفة في المنطقة لارتفاع شديد في درجات الحرارة، وأثر ذلك أيضا في أوروبا في الأسابيع الأخيرة.

ويحذر العلماء من أن سوء حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى وفاة نحو 52000 شخص كل عام في أوروبا بحلول عام 2100، إن لم يتخذ أي إجراء لوقف تأثيرات تغير المناخ.

هذا المحتوى من

BBC

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