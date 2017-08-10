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«الجبلاية» يخاطب 3 دول لاستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس

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«الجبلاية» يخاطب 3 دول لاستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس «الجبلاية» يخاطب 3 دول لاستقدام حكام أجانب لنهائي الكأس

التحرير

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أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية، وافق على استقدام حكام أجانب للقاء الأهلي والمصري في نهائي كأس .

وقال سويلم، في تصريحات خاصة «التحرير»، إنه تم مخاطبة عددًا من الدول الأوروبية منها سويسرا والمجر وألمانيا من أجل ترشيح طاقم حكام لإدارة اللقاء.

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وأضاف أن الجبلاية ستتحمل تكاليف استقدام طاقم التحكيم الأجنبي، لأن اتحاد الكرة هو المنظم للمباراة النهائية وبالتالي سيتحمل تكاليف استقدام الحكام.

يذكر أن الأهلي طلب تعيين طاقم حكام أجنبي للمباراة التي ستجمعه مع المصري في اللقاء الختامي لمسابقة كأس مصر والذي يقام يوم الثلاثاء المقبل.

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التحرير

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