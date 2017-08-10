رسميًا.. الأمن يرفض حضور الجمهور نهائي الكأس

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أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الحضور في لقاء الأهلي والمصري في نهائي كأس مصر، سيقتصر فيه على أعضاء مجالس الإدارات فقط.

وقال سويلم في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن الجهات الأمنية رفضت بشكل رسمي حضور الجمهور في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

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وكان قد كشف سويلم، أن مجلس الجبلاية وافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس، كما تمت مخاطبة عددًا من الدول الأوروبية منها سويسرا والمجر وألمانيا من أجل ترشيح طاقم حكام لإدارة اللقاء.

كما أكد المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن الجبلاية ستتحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب، حيث إن اتحاد الكرة هو المنظم للمباراة النهائية وبالتالي سيتحمل تكاليف استقدام الحكام.