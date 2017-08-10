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مصدر بالجبلاية: استعنا بحكم أجنبي لنهائي الكأس بسبب «أبو ريدة»

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مصدر بالجبلاية: استعنا بحكم أجنبي لنهائي الكأس بسبب «أبو ريدة» مصدر بالجبلاية: استعنا بحكم أجنبي لنهائي الكأس بسبب «أبو ريدة»

التحرير

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كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، عن سبب موافقة الجبلاية على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الأهلي والمصري، الثلاثاء المقبل، في نهائي كأس .

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، محسوب على أهل بور سعيد، وفي حالة إسناد المباراة لطاقم مصري، سيتهم بمجاملة هاني أبوريدة إذا ظُلم الأهلي كما أنه إذا حدث العكس وتعرض المصري للظلم، ستسود حالة سخط وغضب داخل بورسعيد ضد رئيس الجبلاية.

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وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قررت استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة نهائي كأس مصر التي تجمع بين الأهلي والمصري البورسعيدي، نظرًا لحساسية المباراة.

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التحرير

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