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تشييع جثمان «شهيد العريش» في بورسعيد (صور)

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تشييع جثمان «شهيد العريش» في بورسعيد (صور) تشييع جثمان «شهيد العريش» في بورسعيد (صور)

التحرير

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شيع أهالي بورسعيد، اليوم الخميس، جثمان الملازم أول عمرو علي السقا، الذي استشهد إثر عملية إرهابية بمدينة العريش، شمال محافظة سيناء.

خرج الجثمان من مسجد لطفي شبارة بشارع 23 يوليو، التابع لحي شرق بورسعيد، وسقطت جدة الشهيد مغشيا عليها فور وصول الجثمان، وظلت تصرخ باسمه، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط المسجد.

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ويتقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الجنازة العسكرية للشهيد، بحضور اللواء أمجد عبد الفتاح، مدير أمن بورسعيد، محمد السقا، رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء والقناة، وعدد من قيادات الجيش الثاني الميداني، ومديرية الأمن وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن مديرية الأوقاف والكنيسة وأهالي بورسعيد.

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