قرار جمهوري باعتبار مشروع ري أراضي بسيناء من أعمال المنفعة العامة

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، باعتبار مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لري أراضي جديدة بسيناء، والوقع بمركزي الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية، بمسطح 355 ألفا و483 مترا مربعا، من أعمال المنفعة العامة.

تم نشر القرار، الذي حمل رقم 315 لسنة 2017، في الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس.

يأتي ذلك بناءً على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولائحته التنفيذية.

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وقال وزير الري، في مذكرته الإيضاحية للرئيس عن القرار، إن مصرف المحسمة يأتي في إطار خطط الدولة لإحداث تنمية اقتصادية بشرق القناة، بغرض خلق مجتمعات جديدة، وإتاحة فرص عمل، مع العمل على زيادة الرقعة الزراعية لتلبية الاحتياجات.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تحويل مليون متر مكعب من المصرف لري 60 ألف فدان، استصلاح جديد للأراضي، بسيناء، عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بسرابيوم شمال السحارة الحالية، موضحا أن المبالغ المطلوبة للتعويضات بشأن المشروع في حدود 57 مليون جنيه