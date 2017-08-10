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تشييع جثامين شهداء سيناء بالغربية (صور)

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شيعت قرى محافظة الغربية، فجر اليوم الخميس، جثامين 3 شهداء من ضحايا الحادث الإرهابي، الذي شهدته محافظة شمال سيناء، أمس الأربعاء.

ودع أهالي قرية كفر الأشقر التابعة لمركز كفر الزيات، الشهيد أمين شرطة محمود حسن الشناوي، وسط حضور آلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة، كما رددوا هتافات مدوية تندد بالإرهاب منها "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله"، مطالبين بالقصاص من الإرهابين في حضور إبراهيم شمس الدين، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات والقيادات الشعبية.

وشيع اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، جثمان الشهيد علي زكريا بمسقط رأسه بقرية الشين، التابعة لمركز قطور، في جنازة عسكرية مهيبة، فيما شيع أهالي قرية إشناوي، التابعة لمركز السنطة، جثمان الشهيد عثمان محمد.

وذكر محافظ الغربية أنه سيتوجه، غدا الجمعة، لتقديم واجب العزاء لأسر باق الشهداء، مشيرا إلى أن جثامين الشهداء وصلت في وقت واحد، وكان من المقرر تنظيم جنازة عسكرية واحدة للشهداء الثلاثة، إلا أن أسرهم رفضت ذلك.

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وأضاف المحافظ، لـ"التحرير"، أن هؤلاء الشهداء رجال ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، ولن ينال الإرهاب من وعزيمة أبنائها. 

يذكر أن أن أمناء شرطة محمود حسن الشناوي، علي زكريا، وعثمان أحمد، استشهدوا صباح أمس، في أثناء استقلالهم سيارة ملاكي بقرية سبيكة التابعة لمركز بئر العبد، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، نتيجة إطلاق النار عليهم من قبل إرهابين ولاذوا بالفرار.

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