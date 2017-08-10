ننشر تفاصيل طرح كراسات شروط 40 ألف شقة بـ«سكن مصر»

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صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم البدء في سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن (القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العبور، بدر، دمياط الجديدة، المنيا الجديدة)، يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: سيتم استقبال الراغبين في الحجز ابتداء من 10 سبتمبر، حتى 5 أكتوبر، لتقديم استمارة الحجز بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، لدي جميع فروع البنك خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 5 مساءً.

وقال مدبولي، في بيان صادر عن وزارة الإسكان ظهر اليوم الخميس، إنه سيتم استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، بالفروع التالية:

فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، بالتجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ.

وفرع مدينة نصر، بـ 2 أول شارع عباس العقاد.

وفرع مدينة 6 أكتوبر، بالحي المتميز، المجاورة الثانية، عمارة رقم 22، 23.

وفرع الهرم، بعمارات جاردينيا الهرم، محطة اسباتس، الجيزة.

وفرع بمدينة بدر، المجاورة الثالثة، عمارة 18 بجوار جهاز المدينة.

فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور، ك25 طريق مصر الإسماعيلية، سوق جملة العبور، مجمع البنوك.

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فرع مدينة دمياط الجديدة، الحي الأول، المجاورة الأولى، عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة، عمارة 33، المجاورة الثانية، شرق النيل.



شروط الحجز

- «عدم حصول المتقدم للحجز على وحدة سكنية، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو قطعة أرض من الوزارة.

- كما أنه لا يحق للأسرة -الزوج والزوجة والأبناء القصر- التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- وألا يقل عمر الحاجز عن 21 عاما عند التقدم».

وصف المشروع

- الوزارة طرحت 40 ألف وحدة سكنية بمساحة 115 مترا للوحدة، بنماذج معمارية مميزة وواجهات حديثة.

- سيحاط المشروع بسياج شجرى لتوفير الخصوصية.

عدد الوحدات بكل مدينة

- 18 ألف وحدة بالقاهرة الجديدة.

- 15 ألف وحدة بمدينة 6 أكتوبر.

- 2000 وحدة بدمياط الجديدة.

- 3 آلاف وحدة بمدينة العبور.

- 1000 وحدة بمدينة بدر.

- 1000 وحدة بالمنيا الجديدة

طريقة السداد

- سداد نسبة 10% من الثمن الإجمالى للوحدة كجدية حجز

- 10% عند التخصيص، بعد الفوز بالقرعة العلنية.

- يتبعها سداد أقساط ربع سنوية بواقع 10 آلاف جنيه للقسط، ولمدة عام ونصف العام.

- عند الاستلام يتم سداد نسبة 10%.

- يتم سداد باقى المبلغ وفقاً لطريقتين وهما: الأولى: سداد باقى المبلغ على 5 سنوات دون فوائد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والبديل الثانى: سداد المبلغ المتبقى على 15 عاما بنظام التمويل العقارى بفائدة تقدر بنحو 8.5% مع البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.