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فتح تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات السبت المقبل

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فتح تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات السبت المقبل فتح تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 205 درجات السبت المقبل

التحرير

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثالثة للتنسيق الإلكتروني أمام باقي الطلاب الناجحين في الدور الأول بالثانوية العامة هذا العام، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم عن طريق الإنترنت.

وذكرت الوزارة فى بيان لها، اليوم الخميس، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبتين العلمية والأدبية يبلغ 205 درجات بنسبة 50%، ويكون التنسيق وتسجيل الرغبات متاحًا خلال الفترة من 12 حتى 14 من شهر أغسطس الجاري.

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وتابعت الوزارة في بيانها: «سوف يتم إرجاء إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحان الدور الثاني في الثانوية العامة لهذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة كاملة».

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التحرير

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