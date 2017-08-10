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تقرير صحفي: هناك مراكز استقبال أولية للاجئين خالية في 12 ولاية ألمانية

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مصراوي Masrawy

تقرير صحفي: هناك مراكز استقبال أولية للاجئين خالية في 12 ولاية ألمانية

12:59 م الخميس 10 أغسطس 2017

تقرير صحفي: هناك مراكز استقبال أولية للاجئين خالية في 12 ولاية ألمانية

برلين (د ب أ)
كشف تقرير صحفي أن هناك مراكز استقبال أولية للاجئين خالية في 12 ولاية ألمانية من إجمالي 16 ولاية في ظل تراجع تدفق اللاجئين حاليا.

وبحسب استطلاع لمجلة "فوكوس" الألمانية تم نشره اليوم الخميس، أن هذه النوعية من مراكز إقامة اللاجئين مشغولة فقط في ولايات راينلاند-بفالتس وسكسونيا-أنهالت وبراندنبورج وبريمن.

ولكن مراكز الاستقبال الأولية الخالية في الولايات الأخرى في حالة استعداد للتشغيل حاليا، ويمكن إعادة تفعيلها مجددا بشكل سريع حال ارتفاع عدد اللاجئين، بحسب التقرير.

وأضافت المجلة أن مراكز الإقامة غير المشغولة تكلف الدولة أيضا كثيرا من الأموال.

وذكرت المجلة مثلا أنه يتم إبقاء مقرين جاهزين بقدرة استيعابية تصل إلى 2500 مكانا في وضع الاستعداد بولاية شليزفيج-هولشتاين بتكلفة شهرية تبلغ 692 ألف يورو، وهذا المبلغ هو تكاليف الإدارة والخدمات الأمنية.

وأشارت المجلة إلى أنه تم تكبد تكاليف في ولاية سكسونيا العام الماضية بقيمة 88ر5 مليون يورو لخمسة مراكز إقامة خالية في وضع الاستعداد، لايزال أربعة منها خالية حتى الآن.

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