مقتل 7 أثناء محاولة الجيش إنقاذ رهائن محتجزين لدى جماعة أبو سياف

مانيلا (د ب أ)

قتل جنديان وخمسة مسلحين مشتبه بهم في جنوب الفلبين اليوم الخميس، وذلك لدى محاولة الجيش إنقاذ رهائن تحتجزهم جماعة أبو سياف، في ظل مخاوف من أنه سوف يتم ذبحهم.

ويعتقد أن المسلحين يحتجزون أكثر من 20 رهينة، بينهم 14 أجنبيا، على جزيرة جولو وإقليم باسيلان القريب.

وقال البرجدير جنرال كيرليتو سوبيجانا، قائد قوة مكافحة الإرهاب " هذا جزء من عملياتنا العسكرية المستمرة والقوية لإنقاذ بقية الضحايا المختطفين".

وأضاف "بسبب التهديد الذي لم يتم التأكد من صحته بشأن إعدام الرهائن، قمنا بشن عملية إنقاذ كبيرة".

وأوضح أن جنديا أصيب في تبادل إطلاق النار في بلدة كالينجالان كالونج في جزيرة جولو، على بعد 1000 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأشار إلى أنه لم يتضح أي من الرهائن كانوا مع المجموعة التي اشتبكت مع القوات في البلدة، مضيفا أن مسلحي الجماعة قاموا بفصل الرهائن.

ويذكر أن أخر رهائن قامت الجماعة باختطافهم هم أربعة عمال بناء فلبينيين، تم اختطافهم من بلدة باتيكول في جولو في 15 تموز/يوليو الماضي. وطالب الإرهابيون بالحصول على فدية تقدر بمليون بيسو (200 ألف دولار) عن كل عامل.