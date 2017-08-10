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بالفيديو.. 3 جنازات عسكرية لشهداء "العريش - القنطرة" بمسقط رأسهم في الغربية

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مصراوي Masrawy

.. 3 جنازات عسكرية لشهداء "العريش - القنطرة" بمسقط رأسهم في الغربية

01:01 م الخميس 10 أغسطس 2017

الغربية - مروة شاهين:

شيّع المئات من أهالي 3 قرى في محافظة الغربية، اليوم الخميس، جثامين 3 من شهداء الشرطة، راحوا ضحية الهجوم الإرهابى على طريق "العريش - القنطرة" بشمال سيناء.

كان أمناء الشرطة "محمود حسن الشناوي من قرية كفر الأشقر بكفر الزيات، وعلي زكريا من قرية الشين بقطور، وعثمان أحمد من قرية اشناواى بمركز السنطة"، يستقلون سيارة ملاكى بقيادة الملازم عمرو السقا، ضابط بالقوات المسلحة، بالقرب من قرية السبيكة في العريش، استوقفهم مسلحون، وأطلقوا عليهم وابلًا من الأعيرة النارية، ما أسفر عن اشتهادهم.

ونظم للشهداء 3 جنازات عسكرية، شارك فيها اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير الأمن، والعميد صلاح حسن، المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية، وأعضاء مجلس النواب، والمئات من أهالى قرى الشهداء والقرى المجاروة

وأطلق النساء الزغاريد، وردد المشيعون هتافات: "الله أكبر.. الشهيد حبيب الله. لا إله إلا الله.. الإرهاب أعداء الله."

وأجمع أهالي قرى الشهداء، أن ابناءهم كانوا يتمتعون بالصفات الحميدة والأخلاق والطيبة، ودائمًا كانوا مثالًا للجار الصالح والمعاون لأهلهم في كل محنة.

 

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