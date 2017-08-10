بالأسماء.. تغييرات بالجملة في قطاع المباحث بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شهدت حركة التنقلات الداخلية للضباط بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، عدة تغييرات في قطاع المباحث.

وشملت الحركة تعيين العميد إيهاب شلبي، رئيسا لمباحث قطاع شمال الجيزة، العميد مدحت فارس رئيسا لقطاع أكتوبر، العميد عبد الوهاب شعراوي رئيسا لقطاع غرب الجيزة.

كما تم نقل العقيد أيمن الحمزاوي، إلى منصب مفتش مباحث وسط الجيزة (الدقي والعجوزة)، العقيد محمد عرفان مفتشا لمباحث قطاع الشمال، العقيد محمد أمين مفتشا للطالبية والعمرانية، ونقل المقدم هاني الحسيني إلى منصب رئيس مباحث الدقي، والمقدم مصطفى خليل إلى قسم العجوزة.

كما تم ترقية العميد عبير إسماعيل، لتتولى منصب رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة بدلا من العميد سهير عدلي.

وتم تعيين اللواء ياسر عبد الرحمن أبو القاسم، وكيلا للإدارة العامة لمرور الجيزة، والعميد أشرف فخري، مديرا لإدرة العمليات وشؤون الخدمة، والمقدم محمد زكي إدارة تأمين أكتوبر.

وعقب قبول تظلمه، تولى العقيد همام نصر، منصب مدير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، بعدما كان يشغل منصب مديرا لقطاع الأسلحة والذخيرة، والإبقاء على المقدم هيثم نجم، رئيسا للعلام والمراسم.

وشهدت الحركة نقل الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث الجيزة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقبول تظلم العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم.

كما تم ترفض تظلم العميد رشدي همام، مفتش مباحث أكتوبر، ونقله إلى مديرية أمن الفيوم، إضافة إلى 5 ضباط إلى مصلحة الأمن العام أبرزهم الرائد عمرو نصير، رئيس مباحث نقطة المهندسين.