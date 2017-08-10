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دفاع المتهمين في "أحداث بني سويف": تحريات الأمن غير جدية والمحضر متناقض

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مصراوي Masrawy

دفاع المتهمين في "أحداث بني سويف": تحريات الأمن غير جدية والمحضر متناقض

12:39 م الخميس 10 أغسطس 2017

كتب - عمرو علي:

طالب دفاع المتهين (97، و87، و90، و92) بقضية "أحداث بني سويف" اليوم الخميس، ببراءة المتهمين، مستندا إلى عدم جدية تحريات الأمن الوطني وعدم معقولية الواقعة كما جاءت بالأوراق.

ودفع محامي المتهمين بتناقض محضر الضبط، الذي أكد أن المتهم أحمد محسن، ضبط وبحيازته سلاح ناري، في تمام الساعة 2 صباحا عند المعدية النيلية، وتبين من خلال المعاينة أن المعدية مكان الضبط تغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً.

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و92 آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".

ويحاكم في القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

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