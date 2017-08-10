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المعهد الملكي الهولندي للدراسات يهدي أبحاثه العلمية لمكتبة الإسكندرية

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المعهد الملكي الهولندي للدراسات يهدي أبحاثه العلمية لمكتبة الإسكندرية

12:33 م الخميس 10 أغسطس 2017

المعهد الملكي الهولندي للدراسات يهدي أبحاثه العلمية لمكتبة الإسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

استلمت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، مجموعة من الأبحاث العلمية الجديدة مهداة من المعهد الملكي للدراسات الاستوائية في هولندا (KIT).

وتضمن الإهداء أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصحة العامة والصحة العالمية، والتي يتعهد المعهد بإرسالها سنويًّا إلى المكتبة في نهاية كل عام دراسي بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسستين، وقعت في أكتوبر من عام 2013.

وأعلنت إدارة مكتبة الإسكندرية، في بيان صحفي، إتاحة الملفات الإلكترونية والنسخ الرقمية من هذه الأبحاث لخدمة الباحثين الأفارقة، في إطار برنامج خدمات مكتبة الإسكندرية لإفريقيا (BAIFA) .

وأضاف البيان، أن ذلك يأتي ضمن مجموعة الموارد الإلكترونية التي يوفرها برنامج (BAIFA) عبر موقعه الإلكتروني للباحثين والمؤسسات البحثية في البلدان الإفريقية الأقل نموًّا وذات الدخل المنخفض، في موضوعات الصحة، والثقافة، واللامركزية، والحوكمة المحلية، والجندر، والمعرفة، والتنمية الاقتصادية المستدامة، بالإضافة إلى مجموعة البرامج التدريبية الإلكترونية المجانية، وبرامج أخرى بالتعاون مع مؤسسة ألسيفير (Elsevier).

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