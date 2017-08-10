السويدى : وزارة الكهرباء نجحت فى الاختبار الصعب خلال الصيف

كتب- أحمد علي:

قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اللجنة حققت نجاحا كبيرا خلال دور الانعقاد الماضى، خاصة أنها أقرت جميع مشروعات القوانين والاتفاقات الحكومية التى عرضت عليها.

وأضاف السويدى فى بيان صحفى عقب لقاءه المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن وزارة الكهرباء اثبتت قدرتها على تحدى الصعاب ونجحت فى التغلب على اختبار الصيف ولم نشهد أى انقطاعات للتيار وهو النجاح الذى حققه المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء الحالى.

وأشاد السويدى بتعاون رئيس شركة القناة لتوزيع الكهربا المهندس محمد السيد فى الاستجابة لمطالب المواطنين وحرصه الدائم على التواصل مع النواب لحل أى مشكلات تواجهم وذلك بهدف توفير خدمة جيدة للمواطنين.

وأكد السويدى أن لجنة الطاقة لن تعقد أى احتماعات خلال العطلة البرللمانية الحالية لعدم وجود أى قوانين أو اتفاقيات ملحة، ولكن فى حال حدوث مستجدات ستتقدم اللجنة بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للسماح للحنة بالانعقاد.​