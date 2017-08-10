أرقام قياسية من المنتظر تحطيمها في الدوريات الأوروبية الموسم الجديد

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ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدوريات الأوروبية وبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، والدوريات الإسبانية والإنجليزية والإيطالية.

وهناك العديد من الأرقام القياسية المنتظر تحطيمها في الموسم الجديد، استعرضتها صحيفة «ذا صن» البريطانية في السطور التالية كالآتي:

1- آرسين فينجر

من المنتظر أن يكتب فينجر التاريخ في الدوري الإنجليزي في موسم 2017- 2018، ففي حال أكمل المدرب الفرنسي الموسم حتى النهاية فسيحطم رقم أليكس فيرجسون القياسي الذي قاد مانشستر يونايتد في 810 مباريات في الدوري الإنجليزي، بينما قاد فينجر آرسنال في 790 مباراة حتى الآن، وبإمكانه الوصول هذا الموسم إلى 828 مباراة.

2- الأكثر ظهورًا في الدوري الإنجليزي

يحطم ريان جيجز الرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي بواقع 632 مباراة طوال 20 عامًا مع مانشستر يونايتد، ويمتلك جاريث باري في جعبته 628 مباراة، ويحتاج إلى خوض 5 مباريات فقط مع إيفرتون هذا الموسم لتحطيم هذا الرقم.

3- الأكثر تهديفًا

«توقع أكثر منه حقيقة».. ولكن من الممكن معاصرة لاعب يحطم الرقم القياسي التهديفي في موسم واحد، ويملك كل من أندي كول وألان شيرر في رصيدهما 34 هدفًا، عندما كان الدوري الإنجليزي يضم 22 فريقًا، وسجل هاري كين 29 هدفًا الموسم الماضي، ويأمل في تحطيم ذلك الرقم هذا الموسم.

4- الأكثر صناعة للأهداف

يحمل تيري هنري الرقم القياسي كأكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم واحد، بواقع 20 هدفًا في موسم 2002- 2003، ومن المنتظر أن يحطم نجوم من أمثال مسعود أوزيل وكيفين دي بورين وسيسك فابريجاس هذا الرقم في الموسم الجديد.

5- أكثر مدرب تتويجًا بدوري الأبطال

خاض كارلو أنشيلوتي موسما أول صعبا مع بايرن ميونيخ، أنهاه بالتتويج بلقب الدوري الألماني فقط، وسيسعى المدرب الإيطالي لكتابة التاريخ هذا الموسم من خلال الفوز بدوري أبطال أوروبا، لتخطي بوب بايسلي، حيث يمتلك الثنائي في رصيدهما 3 ألقاب في البطولة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية.

6- هداف دوري أبطال أوروبا

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بإمكان المهاجم البرتغالي أن يصبح الهداف التاريخي لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ويملك راؤول في رصيده 53 هدفًا في تلك المرحلة، ويحتاج رونالدو إلى تسجيل 4 أهداف فقط لتحطيم رقم المهاجم الإسباني.

7- الأكثر ظهورًا في الدوري الإيطالي

أكد الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون بأن الموسم الجديد هو الأخير له في ملاعب كرة القدم، ويملك باولو مالديني الرقم القياسي كأكثر لاعب مشاركة في الدوري الإيطالي برصيد 647 مباراة، ويحتاج بوفون إلى خوض 29 مباراة لتحطيم ذلك الرقم.

8- الأكثر تهديفًا في الدوري الإسباني

بوجود نجوم بحجم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني، فينتظر الجميع تهاوي الأرقام القياسية في الليجا، ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي كأكثر فريق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، وذلك في موسم 2011- 2012 مع مورينيو بـ121 هدفًا.

9- هداف الدوري الإسباني

يرغب ليونيل ميسي في تحطيم رقمه القياسي كأفضل هداف في الدوري الإسباني في موسم واحد، وذلك في موسم 2011- 2012 عندما سجل 50 هدفًا، وذلك بعدما سجل اللاعب الأرجنتيني 37 هدفًا الموسم الماضي.

10- الأكثر حصولًا على إنذارات في تاريخ الليجا

يملك سيرجيو راموس في سجله التاريخي 145 بطاقة صفراء و17 بطاقة حمراء، ويوجد خلف ألبيرتو لوبو جارسيا الأكثر تعرضًا للبطاقات الملونة في تاريخ الدوري الإسباني بسبع بطاقات فقط.

11- الأكثر تتويًجا بالبطولات

يأمل داني ألفيس في أن يصبح أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بالألقاب، حيث يحتاج إلى الفوز بلقبين فقط هذا الموسم لتخطي لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وإنتر السابق ماكسويل، الذي يمتلك في رصيده 37 بطولة.