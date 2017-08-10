بالأسماء.. اعتماد حركة تنقلات جديدة بمديرية أمن السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، اليوم الخميس، حركة التنقلات للقيادات الأمنية، ورؤساء مباحث الأقسام والإدارات.

وقال مصدر أمني، إن حركة التنقلات التي شارك في إعدادها اللواء خالد صلاح، مدير مباحث المحافظة، والعميد محمود عيد، رئيس إدارة البحث، شملت رؤساء مباحث أربعة اقسام ومأموري 4 أقسام شرطة.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، إن مدير الأمن، قرر ندب المقدم علي جابر، للعمل رئيسًا لمباحث قسم الأربعين، وكان يشغل رئاسة مباحث قسم فيصل، مع اختيار المقدم محجوب قاسم لرئاسة مباحث قسم فيصل، والذي تم نقله للسويس في حركة تنقلات الضباط التي صدرت من الوزارة الأسبوع قبل الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن المقدم أحمد السيد، تولى رئاسة مباحث قسم السويس، وكان منقول من مباحث الكهرباء بالوزارة، كما تولى الرائد عمرو السقا مباحث قسم عتاقة، وكان يشغل من قبل رئاسة مباحث قوات الأمن، بينما أبقى مدير الأمن على الرائد حسن عبدالرحمن رئيسًا لمباحث الجناين.

كما استمر المقدم خالد عبدالناصر في منصبه رئيسًا لمباحث الآداب، وانتقل المقدم شريف نقيشة للعمل رئيسًا لمباحث المخدرات، وكان يعمل بمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر قبل نقله إلى السويس.

وفي السياق ذاته استمر العميد حسن عيد، في منصبه مأمور لقسم السويس، بينما انتقل الرائد محمد عابد رئيس مباحث القسم، لرئاسة مباحث المرور، كما تولى العميد عبدالرحمن علي هريدي مأمور عتاقة، والعميد أشرف عبدالمحسن مأمور لقسم الأربعين، خلفًا للعميد محمد عابر، الذي انتقل لإدارة التفتيش بالوزارة.

وانتقل العميد إيهاب مرزوق، للعمل مأمور لقسم فيصل، والعميد سيد جامع، مأمور لقسم الجناين، وتولى العقيد هاني صلاح منصب مدير إدارة قوات الأمن.