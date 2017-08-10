مصراوي Masrawy

بالصور.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل ٣ عناصر إرهابية بالجبل في قنا 12:26 م الخميس 10 أغسطس 2017

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كتب - علاء عمران:كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مقتل ٣ إرهابيين داخل بؤرة إرهابية بالجبل في مدينة أبو تشت محافظة قنا.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها –حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الخميس-، إنه في إطار جهود الوزارة المبذولة بمجال تحديد وملاحقة العناصر الهاربة والثابت تورطها في تنفيذ أعمال العنف التي أودت بحياة العديد من المواطنين الأبرياء وشهداء الواجب، ومنها حادث التعدي على بعض المواطنين المسيحيين أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل بالمنيا وكان أخرها محاولة الهروب من أفراد المرور الأمني بمركز إسنا - محافظة الأقصر بتاريخ 3/8/2017 والذي أسفر عن استشهاد أمين شرطة وأحد المواطنين، وضبط أحد تلك العناصر ويدعى "عيد حسين عيد سليمان"، 30 سنة، شمال سيناء، ويقيم قرية الكفاح، مركز بدر بمحافظة البحيرة.وأضاف البيان، أنه فور وقوع الحادث تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة مختلف قطاعات الوزارة؛ ووضع خطة بحث واسعة النطاق اعتمدت في أبرز محاورها على جمع المعلومات ذات الصلة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لتحديد مواقع المتورطين بالحادث وملاحقتهم لاسيما مع ثبوت ارتباط الإرهابي المذكور بالبؤرة التي يتولى مسئوليتها القيادي عمرو سعد عباس إبراهيم - والتي اضطلعت على مدار الفترة الماضية بتنفيذ عدد من العمليات العدائية التي اتسمت بالشراسة والعنف تفجير كنائس "البطرسية بالعباسية، ومارجرجرس بالغربية والمرقسية بالإسكندرية، والتعدي على كمين النقب بالوادي الجديد، وأتوبيس المواطنين المسيحيين بدير الأنبا صموئيل بالمنيا".وأوضح البيان، أن تنفيذ بنود تلك الخطة أسفر عن رصد معلومات تُشير إلى تمركز بعض عناصر إحدى الخلايا العنقودية لهذه البؤرة بأحد الكهوف داخل أعماق المنطقة الجبلية الوعرة بمركز أبو تشت - محافظة قنا، ويستغرق الوصول إليها عشر ساعات بالسيارات ذات الدفع الرباعي، وهى عبارة عن مساحة صحراوية ترتفع حوالى 500 متر عن سطح الأرض وتحيط بها الجبال المرتفعة من مختلف الاتجاهات وتغطيها الكثبان الرملية .أمكن بإرشاد الإرهابي المضبوط "عيد حسين عيد سليمان"، تحديد مكان اختباء هؤلاء العناصر فتم استهدافه ومحاصرته من كافة الاتجاهات، إلا أنه فور وصول القوات للموقع فوجئت بإطلاق العناصر الإرهابية النيران عليها بكثافة من كافة أنواع الأسلحة، مما اضطرها لمبادلتهم التعامل وأسفر ذلك عن مصرع الإرهابي المضبوط واستشهاد الرائد أحمد عبد الفتاح جمعة محمد أحمد " من قوة قطاع الأمن المركزي " المكلف بحراسته ، كما لقى إثنين من العناصر الإرهابية مصرعهما " جارى تحديدهما " .

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