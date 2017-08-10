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وزير الخارجية الأردني: العراق بلد مهم لكل بلدان المنطقة

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية الأردني: العراق بلد مهم لكل بلدان المنطقة

12:13 م الخميس 10 أغسطس 2017

وزير الخارجية الأردني: العراق بلد مهم لكل بلدان المنطقة

بغداد - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الذي يزور بغداد حاليا، أن العراق بلد مهم بالنسبة للأردن ولكل بلدان المنطقة.

وقال الصفدي، خلال مباحثات أجراها مع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري اليوم الخميس، إن الأردنية حريصة على إدامة العلاقات بين البلدين والدفع بجهد أكبر نحو توسيع التعاون وتوثيق أواصر الاخوة وحسن الجوار بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

من جانبه، قال الجبوري، خلال اللقاء، إن "العراق يتطلع الى مرحلة جديدة من العلاقات بعد الانتصار الذي تحقق ضد تنظيم داعش وأنه يرحب بكل دور يسهم في تحقيق الامن والاستقرار للعراق والمنطقة، وسعي دول المنطقة لإيجاد مناخ مناسب يمكن من خلاله تحقيق تعاون اقتصادي وايقاف الصراعات وتداعياتها الخطيرة".

وأضاف أن "العراق يسعى الى توسيع أطر التواصل الاقتصادي والعمل بشكل جاد وسريع على فتح المعبر الحدودي بين البلدين، وأن يكون للمملكة الدور الفاعل والمتقدم في مرحلة اعادة الاعمار خاصة بعد الانتهاء من داعش الارهابي بشكل نهائي".

ومن المنتظر ان يجتمع وزير الخارجية الاردني الذي وصل إلى بغداد اليوم بنظيره العراقي ورئيس الحكومة والجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

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