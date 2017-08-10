لرسوبها في الامتحانات.. طالبان يضرمان النيران في مدرسة بأطفيح
لرسوبها في الامتحانات.. طالبان يضرمان النيران في مدرسة بأطفيح
12:07 م الخميس 10 أغسطس 2017
طالبان يضرمان النيران في مدرسة بأطفيح
كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات مباحث الجيزة، ملابسات اندلاع حريق بغرفة الأنشطة بالمدرسة الثانوية المشتركة بمركز أطفيح.
وتبين أن مرتكبي الواقعة طالبين بالصف الأول الثانوي وهما "مسعد إ."، 17 عاما، و"مصطفى ر."، 16 عاما، وقد قاما بإلقاء زجاجات المولوتوف على المدرسة؛ بسبب رسوبهما في امتحانات الدور الثاني بمادتي الجبر واللغة الإنجليزية.
وأمكن ضبط المتهمين، وأقرا بارتكاب الواقعة، وأنهما تسلقا سور المدرسة، وتسللا إلى غرفة الأنشطة، وألقيا زجاجات المولوتوف، وأضرموا النيران فيها، وفرا هاربين.
والتهم الحريق جهازي كمبيوتر، 6 منضدة، 4 ديسك، بعض اللوحات، دون وقوع إصابات.
حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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