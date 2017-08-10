فرج عامر يتحدث عن أسباب هزيمة سموحة من الأهلي

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أبدى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، استياءه من خسارة فريقه أمام الأهلي (0-4)، في نصف نهائي كأس مصر، والتي أُقيمت أمس الأربعاء، على استاد برج العرب، وذلك حسبما أفاد اليوم عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان الأهلي نجح في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، ليضرب موعدًا مع المصري البورسعيدى، في النهائي الذي سيقام في برج العرب 15 أغسطس المقبل.

وقال رئيس سموحة: «مبروك الأهلي، وهارد لك سموحة لعبنا أسوأ مباراة في تاريخنا القصير بالدوري الممتاز، ومهما كان الأهلي لعب مباراة كبيرة وكان في أحسن حالاته وغابت عن لاعبي سموحة الروح».

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وأتم فرج عامر: «عزائنا الوحيد هو أن الفريق يغيب عنه محمود السيد، عمر سعد، كواكو منصو، أحمد تمساح، أحمد حسن مكي، المهدي سليمان، للإصابة بالرباط الصليبي، وإصابة محمود عزت من الدقيقة الأولي للمبارة ووجود اكثر من لاعب داخل الملعب خارج الفورمة».