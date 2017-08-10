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اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفي أمام الأندية

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اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفي أمام الأندية اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفي أمام الأندية

التحرير

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يفتتح باب الانتقالات الصيفية باتحاد الكرة، اليوم الخميس، وفقًا لما حدده هاني أبو ريدة، رئيس الجبلاية، ليستمر باب القيد بداية من اليوم وحتى 7 من شهر سبتمبر المقبل، حتى تتمكن الأندية من قيد الصفقات الجديدة.

وقرر مجلس الجبلاية، فتح باب القيد قبل نهائي كأس المقرر له 15 أغسطس الجاري، بين النادي الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي، حتى يتمكن المارد الأحمر من قيد لاعبيه قبل غلق القيد الإفريقي غدًا الجمعة.

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يذكر أن مجلس اتحاد الكرة، قد حدد يوم 8 من شهر سبتمبر المقبل، موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.

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التحرير

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