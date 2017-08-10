مسعد عوض: «لو رجع بيا الزمن هروح الأهلي» (فيديو)

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قال مسعد عوض، حارس مرمى فريق سموحة، إنه سعيد بتواجده لأول مرة مع منتخب المحليين، مضيفًا أنها فرصة جيدة لعدد كبير من اللاعبين.

وعن فرصه مع الفريق السكندري، أشار «مسعد» خلال تصريحاته صباح اليوم الخميس، لبرنامج «من الآخر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة «نغم FM»، إلى أن هناك منافسة قوية تنتظره مع محمد أبو جبل، ومهدي سليمان، وأحمد يحيى، مؤكدًا المنافسة أمر طبيعي وموجودة في أي نادٍ آخر.

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وتطرق «مسعد»، للحديث عن تجربته مع النادي الأهلي، موضحًا أنها كانت مفيدة له رغم عدم مشاركته في المباريات، معلق «لو رجع بيا الزمن كنت هروح الأهلي، لكن مش كل اللي نفسه في حاجة هيلاقيها، وأكيد استفدت من اللعب مع حراس كبار زي شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم».