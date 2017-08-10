أخبار عاجلة

مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
بالصور.. طفل يصدم آخر بسيارته ويسقطه من دراجته بالشيخ زايد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

مسعد عوض: «لو رجع بيا الزمن هروح الأهلي» (فيديو)

Google+ Print
مسعد عوض: «لو رجع بيا الزمن هروح الأهلي» (فيديو) مسعد عوض: «لو رجع بيا الزمن هروح الأهلي» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال مسعد عوض، حارس مرمى فريق سموحة، إنه سعيد بتواجده لأول مرة مع منتخب المحليين، مضيفًا أنها فرصة جيدة لعدد كبير من اللاعبين.

وعن فرصه مع الفريق السكندري، أشار «مسعد» خلال تصريحاته صباح اليوم الخميس، لبرنامج «من الآخر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، عبر إذاعة «نغم FM»، إلى أن هناك منافسة قوية تنتظره مع محمد أبو جبل، ومهدي سليمان، وأحمد يحيى، مؤكدًا المنافسة أمر طبيعي وموجودة في أي نادٍ آخر.

شاهد أيضا

وتطرق «مسعد»، للحديث عن تجربته مع النادي الأهلي، موضحًا أنها كانت مفيدة له رغم عدم مشاركته في المباريات، معلق «لو رجع بيا الزمن كنت هروح الأهلي، لكن مش كل اللي نفسه في حاجة هيلاقيها، وأكيد استفدت من اللعب مع حراس كبار زي شريف إكرامي، وأحمد عادل عبد المنعم».  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: مصر بها 4 ملايين مرتد (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية.. والإسلام لم يفرضه (فيديو)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر خلال السنوات الأخيرة (فيديوجرافيك):