التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، بترشيح إحدى نائبات رئيس هيئة النيابة الإدارية لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من المقرر أن تحل محل اللجنة العليا للانتخابات وإدارة كل أنواع الانتخابات العامة والاستفتاءات بمصر، معتبرًا أن ذلك سيمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال دعم الديمقراطية، وسيرفع من تصنيف مصر الدولى فى مجال التنافسية الدولية فى هذا الشأن.

شاهد أيضا

وتابع في تدوينه له بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «إنجاز كبير للمرأة المصرية وانتصار جديد للتاء المربوطة وترجمة حقيقية لدعوة رئيس الجمهورية باعتبار عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية، فهنيئا للمرأة المصرية ولكل كيان يدعم مسيرتها وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة».