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رئيس «اقتصادية المصريين الأحرار»: من الخطر انخفاض سعر الدولار حاليا

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رئيس «اقتصادية المصريين الأحرار»: من الخطر انخفاض سعر الدولار حاليا رئيس «اقتصادية المصريين الأحرار»: من الخطر انخفاض سعر الدولار حاليا

التحرير

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قال إيهاب سمرة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن مفتاح حل أزمة الاقتصاد المصري بدأ بالإصلاح النقدي من خلال اتخاذ البنك المركزي قرار تحرير سعر الصرف، الذي كان يجب اتخاذه من السبعينات وربما الستينات من القرن الماضي.

وأضاف سمرة في تصريحات له، اليوم، الخميس أن تصنيفها الائتماني لازال تصنيف B ويمكن على آخر العام، أن يصل الاحتياطي النقدي لرقم لم تشهده مصر من قبل يرفعها إلى التصنيف A، موضحا أن مصر لا يوجد عليها متأخرات في سداد ديونها.

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وأوضح أن الاحتياطي النقدي زاد في آخر 5 شهور بنحو 8 مليارات دولار، وأن البنك المركزي اشترى كل الدولار في السوق، لرفع سقف الاحتياطي، لافتا إلى أنه من الخطورة انخفاض مجددا، لأن هذا سيفتح الباب أمام الاستيراد مجددا، مشيرا لضرورة العمل والإنتاج حتى تعود القيمة الفعلية للجنيه كما كانت.

وأوضح ان سعر الدولار في السنوات الماضية كان غير حقيقيا لأن الدولة كانت تدعمه، لكن قيمته السوقية أكبر «لأننا لا ننتج ولا نصدر والمصانع متوقفة، والسوق غارق بالبضائع المستوردة من الصين وتركيا».  

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التحرير

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