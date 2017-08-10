« البورصة » تطالب 12 شركة بموافاتها بأسباب التأخير في قيد الأسهم المجانية

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عقدت أمس لجنة قيد الأوراق المالية أولى إجتماعاتها بتشكيلها الجديد، برئاسة محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية وعضوية كل من هاشم السيد وإيهاب سعيد وأحمد بهاء أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

وخلال الإجتماع قررت اللجنة مخاطبة الشركات التي استنفذت المهلة الممنوحة لها لقيد أسهم الزيادة المجانية والبالغ عددها -12 شركة - ومطالبتها بموافاة إدارة البورصة بمبررات التأخير عن قيد أسهم الزيادة المجانية خلال المهلة المحددة وحثهم على سرعة إتمام الإجراءات.

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ومن جهته أوضح رئيس البورصة محمد فريد، أن قرارات التي اعتمدتها اللجنة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على حماية مصالح وحقوق كافة الاطراف المتعاملة داخل السوق بما يسمح برفع كفاءة إفصاح الشركات عن بياناتها ومعلوماتها الجوهرية، ويساعد المستثمرين على إتخاذ قراراتهم الإستثمارية بناءاً على البيانات والمعلومات المتاحة من قبل الشركات.