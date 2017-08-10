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كازاخستان تُرمم مسجد الظاهر بيبرس بـ 4.5 مليون دولار

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كازاخستان تُرمم مسجد الظاهر بيبرس بـ 4.5 مليون دولار كازاخستان تُرمم مسجد الظاهر بيبرس بـ 4.5 مليون دولار

التحرير

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قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر ، إنه سيتم خلال 7 شهور إنتهاء ترميم مسجد الظاهر بيبرس، بالتنسيق مع وزارة الأثار، والذى تم ترميمه بمنحة من كازاخستان بنحو 4.5 مليون دولار.

   جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة ، فى ندوة بمناسبة مرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين وكازاخستان، بحضور السفير عاقلبيك كمالدينوف، المبعوث الخاص للرئيس نور سلطان نازارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، والسفير آرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان لدى القاهرة، واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الكازاخية، والسفيرة هيفاء أبو غزالة، نائبة الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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    ودعت الوزيرة، إلى زيادة حجم الاستثمارات الكازاخية في مصر، وتوسيع نشاط 13 شركة كازاخية فى مصر فى ظل صدور قانون الاستثمار الجديد.

 

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التحرير

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