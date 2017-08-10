مقتل ثلاثة مسلحين في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية

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قُتل 3 مسجلين خطر في تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، صباح الخميس، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى جمصة العام.

كانت معلومات وردت إلى الرائد محمد فوزي زيدان، رئيس مباحث جمصة، باختباء 3 متهمين متورطين في قتل أميني شرطة وإصابة ضابط، أول أمس الثلاثاء، بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، واختبائهم داخل شقة بجوار السيرك القومي بمنطقة إيزيس جمصة.

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تحركت قوة إلى مقر إقامة المتهمين، وحال وصولهم، بادر المتهمون بإطلاق النار عليهم، ووقع تبادلا لإطلاق النار أسفر عن مقتل "أحمد إبراهيم سويلم" 25 عاما، "جودة محمد رجب جودة" 27 عاما، و"أحمد السيد محمد" 18 عاما.

وعُثر على بندقية آلية وطبنجة ميري مبلغ بسرقتها من مركز شرطة قويسنا، وتبين أن المتهمين صادر ضدهم أحكام بالسجن المؤبد.