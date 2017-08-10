"مرصد الأزهر" يدين الهجوم المسلح على سيارة شرطة بالعريش

كتب- محمود مصطفى:

أدان مرصد الأزهر، الحادث الأليم الذي وقع أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل أربعة أفراد من رجال الشرطة، بمنطقة "ملاحة سبيكة" غرب العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأكد مرصد الأزهر في بيان له الخميس، أن ما ترتكبه تلك الجماعات الإجرامية لن يفُتَّ في عَضُد الشعب المصري، وأن كل محاولاتهم لتخويف وترويع المواطنين، باتت تَستنفر طاقاتِ الغضب والرفض لتلك الجماعات، وجميعِ مَن يمارسون العنف والإرهاب باسم الدين.

وبرهن المرصد في بيانه، بتماسُك اللُّحمة الوطنية وتَصاعُد الوعي لدي الجميع، بما تتطلبه تلك المرحلةُ من الصمود والثبات أمام محاولاتِ إفشالِ الوطن وإيقافِ مسيرةِ تقدّمه.

وأكد أنّ مثل هذه الجرائم النكراء تدل على أنّ الجماعاتِ المجرمةَ، التي تَستهدف مصرَ داخليًّا وخارجيًّا، وصلتْ إلى أقصى درجات اليأس والتخبط والكفر بقِيَم الإنسانية وحُرمة الدماء.

ودعا "المرصد" أبناءَ الشعبِ المصري إلى الحذر والحيطة من الانسياق وراء الادّعاءات الكاذبة لتلك الجماعات، مؤكّدًا أنّ إرادةَ الحياةِ والبناء تنتصر دائمًا، وأمّا الذين يَقتلون ويُخَرّبون ويَهدمون باسم الدين فمآلهم إلى زوالٍ ومصيرهم إلى فناءٍ؛ مِصداقًا لقوله تعالى: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كذلك يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ".​