السجينى: الزيارات الميدانية للجنة الإدارة المحلية على "نفقتنا الخاصة"

كتب - أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارات اللجنة الميدانية هى مبادرات شخصية من هيئة مكتبها وأعضاءها وعلى نفقتهم دون تحميل ميزانية المجلس أي أعباء، وتقرر أن تكون موجهة فى المرحلة الحالية للمحافظات النائية أو الحدودية أو للمحافظات الأقل دخلا و أكثر فقرا.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا على أن الزيارات تستهدف ثلاث أضلاع، الأول هو الوقوف على مشروعات تقام بالمحافظة لمواجهة ملف ما وتكون خارج الإطار التقليدى و تحتاج إلى الدعم والتحفيز بأنواعه، والثانى هو زيارة الوحدات المحلية داخل المحافظة التى يوجد بها معاناة شديدة وتحتاج إلى تضافر الجهود النيابية والتنفيذية والمجتمعية لتغيير واقعها، والثالث هو الوقوف على خطط المستقبل سواء فى مجال التخطيط العمراني و منع العشوائيات أو فى مجال الاستثمار والإنتاج والميزات و الخامات النسبية التى تتمع بها كل محافظة على حدى.

وقال "السجيني"، في بيان له الخميس، إنه فى إطار الزيارات الميدانية لتفقد التحديات التى تواجه المحافظات، جاءت زيارة اللجنة أمس الأربعاء لمحافظة بنى سويف إحدى محافظات إقليم شمال الصعيد و البالغ مساحتها حوالى ١١ كم مربع و يقارب تعدادها السكانى حوالى ٣ مليون نسمة و تضم ٨ مراكز و ٣٩ وحدة قروية و ٢٢٢ قرية تابعة.

وأضاف "السجيني"، أن الزيارة ضمت من أعضاء اللجنة كل من النائب بدوى النويشى و النائب عبد الحكيم مسعود و النائب محمد الحسينى و النائبة منى جاب الله، و كان فى استقبالهم ومرافقتهم محافظ بنى سويف ونواب المحافظة و كافة الأجهزة التنفيذية.

وتابع: "الزيارة تضمنت اجتماع بالديوان ضم التنفيذيين و النواب و الإعلام المحلى، وتم فيه شرح كامل للمشاكل وفى المقابل للمجهودات المبذولة لمواجهة الاحتياجات و تسهيل الحياة للمواطنين، كذلك تضمنت الزيارة تفقد محطة الصرف بقرية البساتين و التى تعد نموذجا مشرف للمشاركة المجتمعية والتفكير خارج الإطار التقليدى واستجلاب تكنولوجيا تتعامل مع الواقع الفنى والمالى و الادارى و الشعبى بمختلف قطاعاته وملابساته".

واستطرد: "والحقيقة أحد أهم أسباب الزيارة هو الوقوف على أرض الواقع لتقييم هذا المشروع ونستطيع الآن بعد ما شاهدناه، أن ندعو لتعميم التجربة فى القرى التابعة خصوصا بعد قيدها بالكود المصرى مع الاستمرار فى إجراء كافة البحوث والاختبارات الساعية لتطويرها و تمصيرها".

وأشار إلي أن الزيارة أيضاً تضمنت تفقد مشروع المدرسة اليابانية وكذلك محور عدلى منصور ومدينة بنى سويف الجديدة ومحطة فرز القمامة بمركز الوسطى، وقال إن بنى سويف محافظة محورية تمتلك مقومات زراعية و طبيعة فى مجال النباتات الطبية و العطرية يجب حسن استغلالها وإقامة مشروعات قومية زراعية صناعية من شأنها إحداث نقلة نوعية بها.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشاكل الصرف الصحى تأتى على رأس الأولويات التى يجب التصدى لها، قائلا: "أدعو رئيس الحكومة ووزير الإسكان ووزير النقل إلى سرعة الاستجابة للطلبات البسيطة بشأن خدمات توطين وتسكين وإعمار مدينة بنى سويف الجديدة".