حركة تنقلات الجيزة: العميد عبير رئيسا لمكافحة العنف ضد المرأة

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الخميس، حركة التنقلات الداخلية للضباط.

وشملت الحركة ترقية العميد عبير إسماعيل، لتتولى منصب رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة بدلا من العميد سهير عدلي.

وتم تعيين اللواء ياسر عبد الرحمن أبو القاسم، وكيلا للإدارة العامة لمرور الجيزة، والعميد أشرف فخري، مديرا لإدارة العمليات وشؤون الخدمة، والمقدم محمد زكي، إدارة تأمين أكتوبر.

وعقب قبول تظلمه، تولى العقيد همام نصر، منصب مدير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، بعدما كان يشغل منصب مديرا لقطاع الأسلحة والذخيرة، والإبقاء على المقدم هيثم نجم، رئيسا للعلام والمراسم.

وشهدت الحركة نقل الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث الجيزة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقبول تظلم العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم.

كما تم ترفض تظلم العميد رشدي همام، مفتش مباحث أكتوبر، ونقله إلى مديرية أمن الفيوم، إضافة إلى 5 ضباط إلى مصلحة الأمن العام أبرزهم الرائد عمرو نصير، رئيس مباحث نقطة المهندسين.