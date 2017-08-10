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مارجريت عازر تقترح رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة

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مصراوي Masrawy

مارجريت عازر تقترح رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة

11:43 ص الخميس 10 أغسطس 2017

مارجريت عازر تقترح رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة

النائبة مارجريت عازر

كتب- أحمد علي:
قالت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إنها سوف تتقدم بمشروع قانون بشأن رفع سن زواج الفتيات إلى 21 سنة حفاظاً على حقوقهم فى التعليم والتأهل لشغل مكانتهم فى المجتمع وحماية للفتيات من إهدار فرصهن فى الاختيار الرشيد لزوج المستقبل بعد بلوغهن سن الـ 21، لافتة إلى أن الزواج المبكر يرهق الفتيات الصغيرات بأعباء الزواج والحمل والولادة، حيث تكون الفتاة شبه طفلة تربى أطفال مما ينعكس سلبا على المجتمع بأسره وأجياله القادمة.

وأضافت مارجريت عازر، في بيان لها الخميس، أن الدستور المصرى نص في المادة ( 80 ) منه على أنه "يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.. إلخ " وبالتالى كل من يتزوج قبل هذا السن فهو طفل، وليس معنى ذلك وجود تعارض مع الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهى التى حددت مواصفات للفتاة التى يمكن تزويجها بكونها "البكر الرشيد" وبالتالى فإن البكر الرشيد عند 21 عام.

وطالبت النائبة مارجريت عازر، بتشديد العقوبة على جميع المخالفين لسن الزواج الحالى وهو 18 سنة كما نص عليه القانون وذلك لحين تقديم تعديل تشريعى برفع سن الزواج للفتيات عند 21 عام.​

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