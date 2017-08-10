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حركة تنقلات الجيزة: "أبو القاسم" وكيلا للمرور.. و"فخري" للعمليات

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مصراوي Masrawy

حركة تنقلات الجيزة: "أبو القاسم" وكيلا للمرور.. و"فخري" للعمليات

11:48 ص الخميس 10 أغسطس 2017

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

اعتمد اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اليوم الخميس، حركة التنقلات الداخلية للضباط.

وشملت الحركة تعيين اللواء ياسر عبد الرحمن أبو القاسم، وكيلا للإدارة العامة لمرور الجيزة، والعميد أشرف فخري، مديرا لإدارة العمليات وشؤون الخدمة، والمقدم محمد زكي إدارة تأمين أكتوبر.

وعقب قبول تظلمه، تولى العقيد همام نصر، منصب مدير لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، بعدما كان يشغل منصب مديرا لقطاع الأسلحة والذخيرة، والإبقاء على المقدم هيثم نجم، رئيسا للعلام والمراسم.

وشهدت الحركة نقل الرائد هاني إسماعيل، رئيس مباحث الجيزة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقبول تظلم العقيد محمد راسخ، مفتش مباحث الهرم.

كما تم رفض تظلم العميد رشدي همام، مفتش مباحث أكتوبر، ونقله إلى مديرية أمن الفيوم، إضافة إلى 5 ضباط إلى مصلحة الأمن العام أبرزهم الرائد عمرو نصير، رئيس مباحث نقطة المهندسين.

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