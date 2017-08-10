إحالة 3 مسؤولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحكمة التأديبية

كتب - عمرو علي:

قررت وزارة العدل في القضية رقم 119 لسنة 59 قضائية عليا، اليوم الخميس، إحالة 3 مسئولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة.

تضم قائمة المتهمين كلاً من مجدي محمود عبد العزيز، مدير عام القضايا والتنفيذ بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وشادية محمد السعيد، مدير إدارة الشئون القانونية للفتوى والعقود بالشركة ومرفت ماهر شاكر، مدير عام التحقيقات بالقطاع القانوني للشركة

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من 27 يوليو حتى الآن بدائرة عملهم وبوصفهم السابق لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وتبين من أوراق القضية أن المتهمين تقاعسوا عن موافاة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بالسجلات والبيانات التي تم طلبها منهم رغم إخطارهم بسرعة إرسالها من 4 أغسطس 2016 وحتى تاريخه.